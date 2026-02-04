Reggio Calabria, pesca “urbana” dopo il temporale: a Santa Caterina spunta il pescatore della pozzanghera | VIDEO

C’è chi, dopo un temporale, impreca contro buche e allagamenti. E chi invece trasforma il disagio in spettacolo. Succede a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, dove nel pomeriggio un cittadino ha deciso di affrontare l’ennesima maxi pozzanghera… con canna da pesca alla mano. Sì, avete letto bene: dopo la pioggia torrenziale di oggi, davanti a un’enorme distesa d’acqua formatasi sull’asfalto, l’uomo si è presentato armato di lenza e tanta autoironia, improvvisando una surreale sessione di “pesca urbana”. Una scena che ha strappato sorrisi ai passanti e che in pochi minuti è diventata virale tra chi si è fermato a riprendere l’insolita performance.

Un gesto semplice ma efficace, che racconta molto dello spirito reggino: invece di arrabbiarsi per l’ennesimo allagamento, meglio riderci su e trasformare un problema in una gag. Tra battute, applausi improvvisati e telefonini puntati, la pozzanghera si è così trasformata nel “laghetto” più famoso del pomeriggio.

Dietro la comicità resta però il messaggio: basta una pioggia intensa per far riemergere le solite criticità a Reggio Calabria. Ma intanto, grazie a questo pescatore improvvisato, Santa Caterina si è regalata un momento di leggerezza. Perché a Reggio, anche quando piove… c’è sempre qualcuno pronto a tirar fuori la canna.