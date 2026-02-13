Reggio Calabria, per lavori urgenti chiude la Provinciale 106 Catona–San Roberto

Il Comune di Reggio Calabria informa i cittadini di modifiche alla circolazione nella strada provinciale 106 Catona-San Roberto per lavori di sistemazione idrica. “Con ordinanza n. 116 del 10 febbraio 2026, al fine di consentire l’esecuzione di lavori sul manto stradale e di regimentazione delle acque piovane tra Concessa–Santa Lucia, è stata disposta per domani, sabato 14 febbraio, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, la chiusura al traffico del tratto di strada provinciale 106 Catona-San Roberto. Sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza”.

“La disposizione, concertata con le Amministrazioni di San Roberto e Fiumara, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della ditta esecutrice dei lavori e degli automobilisti. Per raggiungere i comuni di Fiumara e San Roberto sarà necessario utilizzare il percorso alternativo indicato dalla segnaletica”.