Reggio Calabria, organizzato un incontro conoscitivo per aspiranti volontari: aperte le iscrizioni | INFO

“Ami interagire con bambini e adolescenti, desideri aiutare il prossimo? Ti piacerebbe diventare volontaria o volontario per i bambini e gli adolescenti in ospedale? Se vuoi supportare l’associazione ABIO e rendere più vivibile l’esperienza ospedaliera dei piccoli ricoverati, questa scelta potrebbe fare al caso tuo”. A Reggio Calabria, una nuova opportunità per chi intende conoscere meglio il volontariato ABIO ed entrare a farne parte. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano saperne di più sull’associazione, i suoi eventi e progetti. Durante l’incontro verranno illustrate le attività svolte dai volontari ABIO in ospedale con l’obiettivo di ridurre il disagio e il trauma che affrontano i bambini e gli adolescenti in ospedale al momento dell’impatto con la struttura ospedaliera e durante la degenza. I volontari si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e adolescenti e supportare le loro famiglie.

“Un’occasione per diventare volontario e donare un sorriso ai bambini in ospedale sabato 14 febbraio 2026 ore 15.30, presso – il Centro Studi “A. Spinelli” del Presidio Riuniti – (accanto al CUP) si terrà un incontro di presentazione dell’ABIO, (Associazione per il bambino in ospedale) rivolto agli aspiranti volontari, per un momento di approfondimento propedeutico all’avvio del nuovo Corso di Formazione base programmato per il mese di marzo p.v. e per fornire informazioni sulle modalità con le quali partecipare. Per partecipare è indispensabile iscriversi all’indirizzo e-mail: abiorc@live.it. Per informazioni: cell: 3278437087. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso” si legge nella nota degli organizzatori.