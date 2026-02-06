Reggio Calabria, ombre sui fondi per Sky Calciomercato: l’incarico della Svi.Pro.Re all’esponente PD dipendente della stessa Svi.Pro.Re!

In occasione dell’Estate Reggina 2025, come da accordi con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, “Sky Calciomercato l’Originale”, dal 14 al 18 luglio 2025, ha trasmesso in diretta nazionale dall’Arena dello Stretto della città reggina. L’Ente Metropolitano ha affidato parte della gestione dell’evento alla Svi.Pro.Re. S.p.A. (società in house dell’ente) per un importo pari a 32 mila euro. A sua volta l’Amministratore Unico della società, Avv. Antonino Battaglia, si è rivolto ad una Agenzia di Viaggi per l’affidamento del servizio di ospitalità alberghiera connesso all’evento in questione, nello specifico per 17 camere singole a uso doppio all’Hotel Excelsior per 6 notti.

Per l’organizzazione degli alloggi agli ospiti, Battaglia si è affidato all’Agenzia “Tymora Viaggi” (di Gallico), per un compenso totale di pari a 12.240 euro. Attraverso una rapidissima ricerca in Internet, alla voce “Chi Siamo” dell’home page dell’Agenzia, troviamo – all’interno dello staff – anche Natale Pensabene, con il ruolo di “Gruppi e Incoming”, e la moglie Sonia, in “Amministrazione e Contabilità”. Ebbene, il sig. Pensabene, oltre che presente nello staff dell’Agenzia Viaggi, è anche un lavoratore di Svi.Pro.Re, nel servizio “Impianti Termici”. Ma non è tutto: Natale Pensabene ha anche ricoperto ruoli all’interno del Circolo PD di Gallico, quello famoso per essere la “casa” di “Danielino”, l’indagato accusato di aver organizzato brogli elettorali alle comunali di Reggio Calabria a cui Falcomatà ha chiesto aiuto per vincere il ballottaggio con Minicuci secondo quanto emerso dall’inchiesta Ducale.

Quella di “Sky Calciomercato” è l’ennesima testimonianza di quanto il PD di Reggio Calabria agisca strutturalmente in barba ad ogni tipo di approccio politico rivolto alla trasparenza amministrativa, al punto che ad oggi – dopo quasi un anno – dell’incarico trasmesso dalla Svi.Pro.Re alla Tymora Viaggi e di altra documentazione riferita all’evento – non vi sia alcuna pubblicazione sul sito web istituzionale della Società alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Anche le società in house, infatti, sono soggette ad obblighi di trasparenza simili a quelli della pubblica amministrazione, che includono la pubblicazione di dati sugli incarichi conferiti. E invece i cittadini soltanto oggi possono conoscere come sono stati gestiti quei soldi pubblici grazie ad un articolo di StrettoWeb, e non dai canali istituzionali.