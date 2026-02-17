Reggio Calabria, NurSind: “il Tribunale condanna il GOM a risarcire decine di migliaia di euro ai ricorrenti”

“Sin dall’arrivo nel territorio Reggino, meno di 10 anni fa, il NurSind ha intrapreso battaglie ed azioni concrete a tutela dei propri Iscritti, facendosi portavoce, con i management susseguitisi negli anni, di proposte volte al superamento delle problematiche attraverso il dialogo costruttivo. Solo che, per dialogare, però, bisogna essere almeno in due. E quando le Amministrazioni sono sorde, non rimane che far valere i diritti dei lavoratori nelle sedi giudiziarie”. Lo afferma in una nota il Segretario Territoriale NurSind Reggio Calabria, Vincenzo Marrari.

“Pertanto, negli anni, e nostro malgrado, siamo stati costretti, a rivolgerci ai Tribunali, nei quali, già in passato abbiamo ottenuto spesso successi importanti. Solo per fare qualche esempio, ricordiamo la vittoria per il demansionamento nei reparti di Oncologia e Nefrologia e Dialisi del Grande Ospedale Metropolitano, per i quali, nei mesi scorsi, ai Colleghi ricorrenti sono stati riconosciuti più di 362 mila € totali di risarcimento (vedi delibera 1521 e 1522 del 3 Dicembre 2025)”.

“A questi importanti successi, si aggiunge adesso la vittoria in Appello della sentenza 862/2025, con la quale il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, condanna il GOM a risarcire 8 Colleghe/i, nella misura del 15% della retribuzione per ogni anno oggetto di condanna (percentuale tra le più alte riconosciute ad oggi nei Tribunali italiani) per il demansionamento subito tra il 2009 ed il 2020, presso la UOC di Gastroenterologia. E secondo le nostre stime, la somma totale del risarcimento potrebbe superare i 250 mila €, (le cifre precise sono in fase di definizione). Un successo storico, che avvalora e certifica la bontà dell’operato del NurSind nonché la capacità del proprio Avvocato, Domenico De Angelis (del foro di Campobasso), che ringraziamo, nel far valere i diritti dei lavoratori”.

“Ma “non solo demansionamento”. Infatti, il mese scorso, il Tribunale di Reggio Calabria, ha condannato il GOM a risarcire circa 13 mila € a 9 Colleghi ricorrenti, per la mancata erogazione dei buoni pasto. Nella fattispecie, a differenza della prevista erogazione dei buoni pasto attualmente vigente, viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a riceve “un buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore di servizio effettivamente reso”. E, nei prossimi mesi, lo possiamo già anticipare, avranno luogo le sentenze per decine di posizioni di Colleghi che versano nelle stesse condizioni, sia rispetto al demansionamento che ai buoni pasto. Pertanto, la Segreteria Territoriale NurSind invita tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori della sanità calabrese ad avvicinarsi alla nostra Organizzazione Sindacale, la quale ha dimostrato, con i fatti, la capacità di far valere, nel concreto, i diritti dei lavoratori tutti”.