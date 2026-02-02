Reggio Calabria, Noi Moderati si riunisce in vista delle elezioni comunali: dal Parco Lineare al Lido Comunale, i temi affrontati

Nei giorni scorsi si è svolto il Coordinamento Cittadino di Noi Moderati, convocato dal delegato comunale Luciano Politi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto ampio e partecipato, propedeutico alla stesura del programma elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno in città nella prossima primavera. Nel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi di interesse per il territorio: dalle opere pubbliche incompiute, come il Parco Lineare Sud e il Lido comunale, alle problematiche legate al mercato ortofrutticolo. Si è inoltre discusso di edilizia popolare, con particolare riferimento agli ultimi bandi comunali, e del ripristino delle circoscrizioni sul territorio, nell’ottica di un decentramento delle competenze che consenta ai servizi di rispondere in maniera più diretta ed efficace alle esigenze della cittadinanza.

“È stato un confronto concreto e ricco di contenuti, dal quale sono emerse proposte e spunti importanti per il futuro della città”, ha dichiarato Politi. Il dibattito ha visto il contributo attivo di tutti i partecipanti, che hanno avanzato idee e soluzioni sui temi trattati. Nei prossimi giorni il Coordinamento cittadino organizzerà una serie di incontri nei quartieri, con l’obiettivo di avviare un processo di ascolto diretto e partecipato con i cittadini.

“Vogliamo costruire un programma condiviso, partendo dai territori e dall’ascolto delle persone”, ha aggiunto il delegato comunale. In questo percorso, Noi Moderati si conferma una forza politica in continuo movimento, attenta al territorio e orientata alla partecipazione, con l’obiettivo di presentare una proposta amministrativa concreta e vicina alle reali esigenze della comunità.