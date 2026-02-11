Reggio Calabria, nasce l’Agenzia Sociale per la Casa: supporto gratuito per i cittadini | INFO

Attivato dal Comune con fondi PN Metro Plus 2021-2027 e gestito dalla cooperativa Vitasì, il servizio offre orientamento, assistenza legale e fiscale e mediazione tra cittadini e proprietari. Sportello in via Nino Bixio per famiglie fragili, donne vittime di violenza, giovani e persone in difficoltà economica

“È attiva l’Agenzia Sociale per la Casa, un servizio gratuito promosso dal Comune di Reggio Calabria, finanziato con fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027 e gestito dalla Cooperativa Sociale Vitasì. Un punto di riferimento concreto per chi vive difficoltà abitative e ha bisogno di risposte immediate, supporto qualificato e orientamento”. E’ questo l’annuncio pubblicato su facebook dal Comune di Reggio Calabria.

“Che cos’è:

L’Agenzia è un servizio dedicato ai cittadini che:

  • Non riescono a sostenere il canone di affitto
  • Hanno difficoltà a trovare un alloggio
  • Grazie a un’équipe di professionisti qualificati, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, sia di edilizia pubblica che privata, presenti sul territorio comunale.
  • Un aiuto concreto per trasformare un bisogno in una soluzione.

A chi si rivolge:

Il servizio è dedicato a soggetti e nuclei familiari in condizione di rischio di povertà abitativa e particolare fragilità:

  • Nuclei familiari con minori e famiglie monoparentali
  • Donne vittime di violenza o a rischio di violenza domestica
  • Neomaggiorenni che necessitano di supporto per raggiungere autonomia e indipendenza
  • Adulti soli in condizione di disagio abitativo
  • Persone dimesse da comunità terapeutiche, ospedali o istituti di cura
  • Persone dimesse da istituti, case famiglia, comunità per minori o istituti penali
  • Ospiti di dormitori e strutture di accoglienza notturna
  • Famiglie in morosità incolpevole legata a perdita di lavoro, basso reddito o situazioni familiari complesse
  • Possono rivolgersi all’Agenzia anche i proprietari che intendono affittare un immobile a canone concordato.

Le equipe operative

Équipe Sociale e Tecnico-Amministrativa
Professionisti al servizio dei Settori Welfare e Patrimonio:

  • Assistente sociale
  • Mediatore linguistico e interculturale
  • Operatore servizi informativi e orientamento
  • Consulente legale-immobiliare
  • Consulente tecnico immobiliare
  • Consulente fiscale
  • Personale amministrativo

Équipe Tecnica

  • Coordinatore tecnico/Supervisore
  • 2 esperti informatici

Impegnati nella gestione e implementazione della banca dati degli alloggi pubblici e nel controllo delle domande di assegnazione.

Servizi offerti per chi cerca un alloggio

  • Informazione, orientamento e accompagnamento verso:
  • Centri di accoglienza, housing sociale, case per senza fissa dimora
  • Graduatorie, emergenze abitative, volture, regolarizzazioni, rateizzazioni
  • Segnalazioni di criticità e manutenzioni
  • Supporto nell’accesso alle misure sociali attive
  • Assistenza nella compilazione delle istanze
  • Accompagnamento nella scelta dell’alloggio pubblico più idoneo
  • Supporto legale e fiscale
  • Mediazione per affitti privati a canone concordato e supporto nella stipula dei contratti

Per i proprietari di immobili

  • Intermediazione sociale tra domanda e offerta
  • Supporto legale per la stipula dei contratti
  • Assistenza fiscale
  • Informazioni su opportunità di sostegno all’affitto in caso di inquilini in difficoltà

Sportello informativo
Via Nino Bixio n. 29
(All’interno della Galleria Zaffino – sopra la Stazione Centrale)
Reggio Calabria
Orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì → 09:00 – 12:00
Martedì, Giovedì → 14:00 – 17:00
Festivi esclusi
L’accesso al servizio è completamente gratuito”.

