Reggio Calabria, nasce l’Agenzia Sociale per la Casa: supporto gratuito per i cittadini | INFO

“È attiva l’Agenzia Sociale per la Casa, un servizio gratuito promosso dal Comune di Reggio Calabria, finanziato con fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027 e gestito dalla Cooperativa Sociale Vitasì. Un punto di riferimento concreto per chi vive difficoltà abitative e ha bisogno di risposte immediate, supporto qualificato e orientamento”. E’ questo l’annuncio pubblicato su facebook dal Comune di Reggio Calabria.
“Che cos’è:
L’Agenzia è un servizio dedicato ai cittadini che:
- Non riescono a sostenere il canone di affitto
- Hanno difficoltà a trovare un alloggio
- Grazie a un’équipe di professionisti qualificati, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, sia di edilizia pubblica che privata, presenti sul territorio comunale.
- Un aiuto concreto per trasformare un bisogno in una soluzione.
A chi si rivolge:
Il servizio è dedicato a soggetti e nuclei familiari in condizione di rischio di povertà abitativa e particolare fragilità:
- Nuclei familiari con minori e famiglie monoparentali
- Donne vittime di violenza o a rischio di violenza domestica
- Neomaggiorenni che necessitano di supporto per raggiungere autonomia e indipendenza
- Adulti soli in condizione di disagio abitativo
- Persone dimesse da comunità terapeutiche, ospedali o istituti di cura
- Persone dimesse da istituti, case famiglia, comunità per minori o istituti penali
- Ospiti di dormitori e strutture di accoglienza notturna
- Famiglie in morosità incolpevole legata a perdita di lavoro, basso reddito o situazioni familiari complesse
- Possono rivolgersi all’Agenzia anche i proprietari che intendono affittare un immobile a canone concordato.
Le equipe operative
Équipe Sociale e Tecnico-Amministrativa
Professionisti al servizio dei Settori Welfare e Patrimonio:
- Assistente sociale
- Mediatore linguistico e interculturale
- Operatore servizi informativi e orientamento
- Consulente legale-immobiliare
- Consulente tecnico immobiliare
- Consulente fiscale
- Personale amministrativo
Équipe Tecnica
- Coordinatore tecnico/Supervisore
- 2 esperti informatici
Impegnati nella gestione e implementazione della banca dati degli alloggi pubblici e nel controllo delle domande di assegnazione.
Servizi offerti per chi cerca un alloggio
- Informazione, orientamento e accompagnamento verso:
- Centri di accoglienza, housing sociale, case per senza fissa dimora
- Graduatorie, emergenze abitative, volture, regolarizzazioni, rateizzazioni
- Segnalazioni di criticità e manutenzioni
- Supporto nell’accesso alle misure sociali attive
- Assistenza nella compilazione delle istanze
- Accompagnamento nella scelta dell’alloggio pubblico più idoneo
- Supporto legale e fiscale
- Mediazione per affitti privati a canone concordato e supporto nella stipula dei contratti
Per i proprietari di immobili
- Intermediazione sociale tra domanda e offerta
- Supporto legale per la stipula dei contratti
- Assistenza fiscale
- Informazioni su opportunità di sostegno all’affitto in caso di inquilini in difficoltà
Sportello informativo
Via Nino Bixio n. 29
(All’interno della Galleria Zaffino – sopra la Stazione Centrale)
Reggio Calabria
Orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì → 09:00 – 12:00
Martedì, Giovedì → 14:00 – 17:00
Festivi esclusi
L’accesso al servizio è completamente gratuito”.