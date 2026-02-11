Reggio Calabria, nasce l’Agenzia Sociale per la Casa: supporto gratuito per i cittadini | INFO

“È attiva l’Agenzia Sociale per la Casa, un servizio gratuito promosso dal Comune di Reggio Calabria, finanziato con fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027 e gestito dalla Cooperativa Sociale Vitasì. Un punto di riferimento concreto per chi vive difficoltà abitative e ha bisogno di risposte immediate, supporto qualificato e orientamento”. E’ questo l’annuncio pubblicato su facebook dal Comune di Reggio Calabria.

“Che cos’è:

L’Agenzia è un servizio dedicato ai cittadini che:

Non riescono a sostenere il canone di affitto

Hanno difficoltà a trovare un alloggio

Grazie a un’équipe di professionisti qualificati, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, sia di edilizia pubblica che privata, presenti sul territorio comunale.

Un aiuto concreto per trasformare un bisogno in una soluzione.

A chi si rivolge:

Il servizio è dedicato a soggetti e nuclei familiari in condizione di rischio di povertà abitativa e particolare fragilità:

Nuclei familiari con minori e famiglie monoparentali

Donne vittime di violenza o a rischio di violenza domestica

Neomaggiorenni che necessitano di supporto per raggiungere autonomia e indipendenza

Adulti soli in condizione di disagio abitativo

Persone dimesse da comunità terapeutiche, ospedali o istituti di cura

Persone dimesse da istituti, case famiglia, comunità per minori o istituti penali

Ospiti di dormitori e strutture di accoglienza notturna

Famiglie in morosità incolpevole legata a perdita di lavoro, basso reddito o situazioni familiari complesse

Possono rivolgersi all’Agenzia anche i proprietari che intendono affittare un immobile a canone concordato.

Le equipe operative

Équipe Sociale e Tecnico-Amministrativa

Professionisti al servizio dei Settori Welfare e Patrimonio:

Assistente sociale

Mediatore linguistico e interculturale

Operatore servizi informativi e orientamento

Consulente legale-immobiliare

Consulente tecnico immobiliare

Consulente fiscale

Personale amministrativo

Équipe Tecnica

Coordinatore tecnico/Supervisore

2 esperti informatici

Impegnati nella gestione e implementazione della banca dati degli alloggi pubblici e nel controllo delle domande di assegnazione.

Servizi offerti per chi cerca un alloggio

Informazione, orientamento e accompagnamento verso:

Centri di accoglienza, housing sociale, case per senza fissa dimora

Graduatorie, emergenze abitative, volture, regolarizzazioni, rateizzazioni

Segnalazioni di criticità e manutenzioni

Supporto nell’accesso alle misure sociali attive

Assistenza nella compilazione delle istanze

Accompagnamento nella scelta dell’alloggio pubblico più idoneo

Supporto legale e fiscale

Mediazione per affitti privati a canone concordato e supporto nella stipula dei contratti

Per i proprietari di immobili

Intermediazione sociale tra domanda e offerta

Supporto legale per la stipula dei contratti

Assistenza fiscale

Informazioni su opportunità di sostegno all’affitto in caso di inquilini in difficoltà

Sportello informativo

Via Nino Bixio n. 29

(All’interno della Galleria Zaffino – sopra la Stazione Centrale)

Reggio Calabria

Orari di apertura:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì → 09:00 – 12:00

Martedì, Giovedì → 14:00 – 17:00

Festivi esclusi

L’accesso al servizio è completamente gratuito”.