Reggio Calabria, muore il Maestro Mario Sanpaolo: una vita dedicata alla musica e alla formazione

La divulgazione della musica, tra le aule dei Conservatori e con i concerti realizzati in tutta Italia, è stata la missione dell’arte del Maestro Mario Sanpaolo. Il musicista ha lasciato la vita terrena giorno 8 febbraio, ma la sua eredità musicale rimarrà per sempre. Musicista, docente, autore, Sanpaolo è stato vicedirettore dei Conservatori musicali di Vibo e Reggio Calabria negli anni ottanta e novanta.

Clarinettista ha tenuto molti concerti in Italia ed a Benicassim in Spagna, in duo con pianoforte insieme alle pianiste Rosa Inarta di Napoli e Flora Brunetto di Udine. Autore di canzonieri e di metodi di composizione, con i testi adottati nei programmi di studio dei Conservatori italiani, il Maestro Sanpaolo ha divulgato la musica a Gioia Tauro, formando ed insegnando tanti musicisti ed alcuni di loro fanno parte dell’Orchestra Rai e dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Per oltre un ventennio è stato commissario di esami a Caltanissetta e la sua figura è emblematica della disciplina musicale ed artistica. La moglie Amelia Pelle e i figli Gianni e Walter, piangono la sua assenza. Le esequie si terranno mercoledì 11 febbraio al Duomo di Gioia Tauro.