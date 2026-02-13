Reggio Calabria, “M’illumino di meno”: l’iniziativa del Planetario Pythagoras | INFO

Lunedì 16 febbraio, l'iniziativa del Planetario Metropolitano Pythagoras per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

M'illumino di meno

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, che si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Il Planetario Metropolitano Pythagoras, come ogni anno, organizza un evento legato a questa Giornata, allargando il focus dell’evento includendo anche il tema dell’inquinamento luminoso – non solo come risultato dello spreco di energia, ma anche quale danno per le osservazioni del cielo notturno, sia a occhio nudo che al telescopio.

PLANit, Associazione dei Planetari Italiani, di cui anche il Planetario Metropolitano fa parte, è diventata partner ufficiale di M’Illumino di Meno.

La collaborazione mira a sensibilizzare i cittadini sulle problematiche dell’inquinamento luminoso, condividendo informazioni su normative e buone pratiche che consentono di limitare il fenomeno, e a valorizzare il ruolo dei planetari come luoghi in cui tornare a vedere il cielo come apparirebbe senza questo dannoso effetto antropico.

L’evento è inoltre una preziosa occasione per accogliere adulti e bambini sotto le cupole dei planetari italiani per vivere un’esperienza culturalmente arricchente capace di suscitare fascino e meraviglia.

Il programma realizzato dal Planetario Metropolitano Pythagoras:

16 febbraio 2025

  • “Quanto è stellata la notte a Reggio Calabria?” – ore 19.0O Osservazione del Pianeta Giove dal piazzale del Planetario
  • ore 19.30 Visita guidata sotto la cupola del Planetario con simulazioni sugli effetti dell’inquinamento luminoso, a cura dello Staff
  • ore 20.30 Monitoraggio dell’inquinamento luminoso con le Sky Quality Meter

Le attività che si svolgono nel piazzale del Planetario sono soggette alle condizioni meteorologiche.

Locandina M'illumino di meno

