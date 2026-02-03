Reggio Calabria, Milia e Zimbalatti (FI): “riunione operativa in Regione per la difesa della costa di Bocale”

Si è tenuta in data odierna, presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria a Catanzaro, una riunione operativa per il futuro e la tutela della costa Sud di Reggio, in particolare di Bocale. L’incontro, richiesto congiuntamente dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, e dal Consigliere metropolitano e comunale Antonino Zimbalatti, è servito a fare il punto sulla grave situazione di erosione che colpisce il tratto costiero di Reggio Sud e a delineare i possibili sviluppi per la sua salvaguardia.

Al tavolo tecnico hanno preso parte il Direttore Generale, Ing. Francesco Tarsia, e il Funzionario delegato al Dipartimento Difesa del Suolo, Ing. Pierluigi Mancuso. In collegamento esterno sono intervenuti l’Ing. Francesco Siclari per la Città Metropolitana, seguito dall’Ing. Catalfamo.

“Riunione fruttuosa”

“È stata una riunione molto fruttuosa e operativa — dichiarano in una nota congiunta Milia e Zimbalatti — per la quale sentiamo di ringraziare l’intera Giunta regionale e, in modo particolare, il Vicepresidente con delega al Dipartimento Difesa del suolo, l’On. Filippo Mancuso, per l’attenzione costante rivolta alle criticità del nostro territorio”. “Come emerso chiaramente, la Regione Calabria non può intervenire direttamente scavalcando le competenze territoriali – specificano i consiglieri – La progettazione e il sollecito degli interventi sono assoluta prerogativa del Comune di Reggio Calabria, oltre che della Città Metropolitana. Dispiace constatare che, negli ultimi anni, ad oggi dal Comune non sia giunto alcun sollecito concreto né una programmazione efficace per quest’area.”

“Per queste ragioni — concludono Milia e Zimbalatti — data l’assoluta prerogativa di Comune e Città Metropolitana sul tema, chiederemo in Commissione Ambiente di programmare uno studio tecnico approfondito per la posa di nuovi tratti di frangiflutti in zone della costa non ancora protette e, parallelamente, l’efficientamento dei tratti già esistenti”.