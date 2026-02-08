Reggio Calabria, Mario Cardia: “la cultura è presidio civile, Dedalo esempio virtuoso per la città”

“La mostra collettiva d’arte “Behind the Mask”, organizzata dall’Associazione Dedalo – International Art Gallery, rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa e debba essere un presidio civile, identitario e sociale per la nostra città. Desidero esprimere il mio apprezzamento e le mie più sentite congratulazioni alla Presidente Silvana Marrapodi e a tutta l’Associazione Dedalo per aver promosso un’iniziativa di alto profilo culturale, capace di stimolare riflessione, partecipazione e senso di comunità, andando oltre la semplice esposizione artistica”. Così in una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria, da poco in “Noi Moderati”, Mario Cardia.

“In un momento storico in cui le città hanno bisogno di luoghi di confronto e di contenuti che parlino alle coscienze, Dedalo dimostra che investire in cultura significa investire in coesione sociale, crescita civile e valorizzazione dell’identità urbana. Come consigliere comunale, ritengo che le istituzioni debbano sostenere con convinzione queste realtà virtuose, che spesso suppliscono alle carenze di una programmazione culturale strutturata e contribuiscono in maniera determinante alla vitalità del tessuto urbano e alla promozione dell’immagine della città. La mostra “Behind the Mask” non è solo un evento artistico, ma un messaggio politico e culturale chiaro: la bellezza, il pensiero e il dialogo sono strumenti fondamentali di sviluppo, rigenerazione sociale e cittadinanza attiva”, conclude il Consigliere Cardia.