Reggio Calabria, l’UDI presenta “La Carta dell’Impegno per un mondo disarmato”

L’UDI – Unione Donne in Italia, sezione di Reggio Calabria APS, promuove l’incontro dedicato a “La Carta dell’Impegno per un mondo disarmato”, a cura della Rete 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Un arazzo per la pace”, percorso collettivo che rilancia il messaggio “Fuori la guerra dalla storia” e ribadisce l’impegno delle donne per il disarmo e la costruzione di una cultura di pace.
L’appuntamento è fissato per il 19 febbraio 2026 alle ore 17:00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. Le info nella locandina.