Reggio Calabria, l’Orchestra del Teatro Teatro Francesco Cilea protagonista all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026

Si è svolta il 31 gennaio 2026, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, presieduta dalla Presidente della Corte di Appello Caterina Chiaravalloti. Accanto ai temi istituzionali, la Cerimonia ha valorizzato le eccellenze culturali del territorio, sottolineando il dialogo tra giustizia, arte e musica. In particolare, è stato presentato il pannello pittorico “La legge e la Polis”, realizzato dalla cultrice del corso di pittura e dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, donato alla Corte di Appello in occasione dell’inaugurazione e collocato all’interno dell’Aula della Corte di Assise. L’opera raffigura Zaleuco di Locri, figura simbolo della Magna Grecia e tra i primi legislatori della storia occidentale, richiamando le radici antiche del diritto e il legame tra norma, etica e organizzazione della comunità civile.

La Cerimonia è stata impreziosita dall’esecuzione musicale del Gruppo strumentale dell’Orchestra e dei solisti del Coro lirico del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, a testimonianza dell’eccellenza formativa e culturale del territorio e della collaborazione tra istituzioni. L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 ha restituito l’immagine di una giustizia consapevole delle proprie radici storiche e aperta al contributo delle energie culturali locali, in una prospettiva di dialogo con la società civile.