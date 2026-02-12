Reggio Calabria, lo spettacolo “L’invenzione dell’amore” apre “Un palco per la città” al Metropolitano

C’è un sentimento che rende folli tutti, dai mendicanti ai re. È l’amore. E proprio all’amore – anzi, alla sua invenzione – è dedicato il primo spettacolo della rassegna 2026 “Un palco per la città”, in programma sabato 14 febbraio alle ore 17,30 al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria. Ad aprire la stagione promossa dal DLF di Reggio Calabria sarà “L’invenzione dell’amore”, testo di Antonio Calabrò, spettacolo in costume medievale dedicato all’amor cortese e alla figura di Eleonora d’Aquitania, proposto simbolicamente nel giorno di San Valentino.

La trama e i temi

Nel salotto della regina d’Inghilterra Eleonora D’Aquitania, un gruppo di dame dialoga sui temi dell’amore, stabilendone regole e modi. È l’inizio della stagione dell’Amor Cortese, che attraversando i secoli – dal dolce stil novo al romanticismo – resta ancora oggi l’unica regola valida. Questa la trama dello spettacolo in cui a trionfare è l’amore che, per essere definito tale, deve essere cortese. “L’amore gentile provoca stordimento, affanno, ma anche complicità e responsabilità. Deve essere un sentimento nobile, magnanimo, privo di ogni altro interesse. Quando invece manifesta sintomi di prepotenza, annichilimento dell’altro, prevaricazione, non è amore. È altro”, spiega il direttore artistico Antonio Calabrò.

Lo spettacolo, con il garbo di una corte medievale raffinata, porterà in scena questi temi attraverso scene e reading figurati, allietati da musica, poesia e racconti.

Il cast e i collaboratori

Le protagoniste saranno: Antonella Giordano (nel ruolo di Eleonora D’Aquitania); Anna Rita Fadda; Rita Nocera; Sonia Impalà; Valeria Siclari. La musica è a cura di Paola Esposito e Damiano Sofo. Ci sarà anche la partecipazione di Nino Cervettini. Gli abiti di scena sono realizzati dalla Sartoria Bruzzese, storica eccellenza locale nel settore teatrale.

La rassegna 2026: “Un palco per la città”

La rassegna 2026 del Cineteatro Metropolitano è stata presentata ufficialmente il 5 febbraio, nel salone del Dopolavoro Ferroviario in via Caprera 2, nel corso di una conferenza stampa che ha segnato l’avvio di una nuova fase per uno dei presìdi culturali simbolo del territorio.

“Un palco per la città” dal 14 febbraio a giugno 2026, sarà cuore pulsante della cultura con teatro, musica e formazione. La rassegna prevede dieci serate, con copioni originali e il coinvolgimento di più voci del territorio. Direttore artistico del Cineteatro Metropolitano è Antonio Calabrò. Le iniziative sono frutto di un lavoro corale che vede in prima linea il DLF di Reggio Calabria e il suo presidente Nino Malara.

La rassegna 2026 è promossa, infatti, dal DLF insieme alle realtà associative L’Amaca, Itaca e alla Sartoria Bruzzese, con i media partner Radio Touring 104 e il quotidiano Cult (Cultandsocial.it). L’edizione 2026 è dedicata a Bruno Stancati, grande amico e figura importante della vita culturale, sociale e civile reggina. Tutti pronti, dunque: sabato 14 febbraio alle 17:30 si alzerà il sipario sul sentimento più antico e sempre attuale, perché dai mendicati ai re, nessuno è immune alla sua forza!

Per info e contatti: 3396132473