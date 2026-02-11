Reggio Calabria, l’incontro “Monet, il padre dell’Impressionismo” | INFO

Appuntamento lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 17:15, presso la Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro

Monet Il padre dell'impressionismo

Per il ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia” ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con Città Metropolitana di Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Rhegium Julii, e Associazione Amici del Museo, nel centenario della morte di Monet, si terrà l’incontro su: “Monet, il padre dell’Impressionismo. Da Impression Soleil Levant alle Ninfee“.

Claude Monet, nato nel 1940, maestro indiscusso dell’Impressionismo, ha cambiato radicalmente il modo di concepire la pittura. Abbandonando i canoni accademici, ha scelto di dipingere en plein air, catturando l’attimo fuggente, la vibrazione dell’aria, il mutare continuo della luce.

Il programma

Saluti:

  • Saluti Istituzionali della Città Metropolitana
  • Salvatore Timpano Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS
  • Giuseppe Caridi Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria
  • Giuseppe Bova Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii
  • Renato Laganà Presidente Associazione Amici del Museo
  • relaziona con supporto video: – Salvatore Timpano Ditettore Dipartimento Arte e Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale A.I.Par.C. Nazionale ETS
  • Conclusioni e interazioni con il pubblico

