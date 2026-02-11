Reggio Calabria, l’incontro “Monet, il padre dell’Impressionismo” | INFO

Per il ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia” ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con Città Metropolitana di Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Rhegium Julii, e Associazione Amici del Museo, nel centenario della morte di Monet, si terrà l’incontro su: “Monet, il padre dell’Impressionismo. Da Impression Soleil Levant alle Ninfee“.
Claude Monet, nato nel 1940, maestro indiscusso dell’Impressionismo, ha cambiato radicalmente il modo di concepire la pittura. Abbandonando i canoni accademici, ha scelto di dipingere en plein air, catturando l’attimo fuggente, la vibrazione dell’aria, il mutare continuo della luce.
Il programma
Saluti:
- Saluti Istituzionali della Città Metropolitana
- Salvatore Timpano Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS
- Giuseppe Caridi Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria
- Giuseppe Bova Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii
- Renato Laganà Presidente Associazione Amici del Museo
- relaziona con supporto video: – Salvatore Timpano Ditettore Dipartimento Arte e Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale A.I.Par.C. Nazionale ETS
- Conclusioni e interazioni con il pubblico