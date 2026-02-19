Reggio Calabria, l’incontro “Mar Mediterraneo terra di nessuno: le tante (non) narrazioni del ciclone Harry” | INFO

La Chiesa valdese di Reggio Calabria, in occasione del prossimo culto domenicale (domenica 22 febbraio dalle 17.30 alle 18.30) rifletterà in prospettiva cristiana non tanto su quanto le cronache ci stanno raccontando di fronte all’evidenza di cadaveri che il mare restituisce “a causa del maltempo”, ma su quanto è stato taciuto ben prima.
Al culto, come sempre pubblico, seguirà senza soluzione di continuità (alle 18:30) un momento di ascolto e di interventi a più voci, “Mar Mediterraneo terra di nessuno: le tante (non) narrazioni del ciclone Harry” pensato per denunciare, condividere informazioni, fare memoria, chiedere verità e giustizia, agire. Insieme.