Reggio Calabria, la VIII Edizione di “Orientarsi verso l’Osteopatia” | INFO

Sabato 21 marzo 2026, presso l’Hotel Torrione di Reggio Calabria, si terrà l’VIII Edizione di “Orientarsi verso l’Osteopatia”, una giornata interamente dedicata all’informazione, all’orientamento e all’approfondimento sulla nuova professione sanitaria dell’osteopata. L’iniziativa, promossa dall’I.R.C.O. – Istituto di Ricerca Clinica Osteopatica e dall’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, in collaborazione con l’A.N.P.O. – Associazione Nazionale Professionisti Osteopati e con il contributo della Confederazione Osteopati Italiani (CONFOSIT), rappresenta un’importante occasione di confronto aperta alla cittadinanza e ai professionisti del settore.

Un seminario orientativo, tre prospettive da non perdere:

Per i cittadini, che avranno la possibilità di ricevere informazioni corrette e aggiornate sulla figura dell’osteopata e sui servizi offerti dall’I.R.C.O., comprendendo meglio opportunità e tutele legate alla nuova regolamentazione sanitaria.

Per gli osteopati del territorio, che potranno ottenere risposte chiare ed esaustive sul nuovo profilo sanitario grazie alla presenza dei membri dell’A.N.P.O., Associazione Nazionale Professionisti Osteopati, punto di riferimento istituzionale per la categoria.

Per giovani, studenti e professionisti, interessati a intraprendere o completare il percorso formativo, che potranno conoscere nel dettaglio l’offerta del Corso Triennale dell’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, con particolare attenzione all’ultima finestra di ammissione senza test di ingresso

L’evento, gratuito e aperto a tutti (ore 9.30 – Via del Torrione 67, Reggio Calabria), si propone come un momento di chiarezza e orientamento in una fase di grande evoluzione per la professione osteopatica in Italia.