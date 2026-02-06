Reggio Calabria, la sede centrale dei Servizi Demografici chiusa per due giorni

Il Comune di Reggio Calabria informa l’utenza che “a causa di problemi di connettività presso la sede centrale dei Servizi Demografici di via Nicola Calipari 2/N, tutti i servizi al pubblico di anagrafe e di stato civile saranno sospesi nei giorni di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Per tali motivi non potrà tenersi l’Open Day di domani 7 febbraio dedicato alla sostituzione delle carte di identità cartacee. È confermata, invece, l’apertura in Open Day di domani, 7 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso l’Ufficio decentrato dei servizi demografici di Sbarre (in via Graziella) e di Ravagnese (presso il Centro civico di via Ravagnese superiore) per richiedere, senza prenotazione, la sostituzione della carta di identità cartacea nonché la tessera elettorale”.

“Il servizio essenziale di registrazione degli atti di morte sarà comunque garantito dagli ufficiali di stato civile per i giorni di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 presso l’ufficio decentrato di Sbarre di via Graziella 5. Scusandosi per il disagio, l’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione”.