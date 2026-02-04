Reggio Calabria, la saga del ponte del Calopinace continua: adesso anche il ponteggio rischia di crollare | FOTO e VIDEO

Cresce la preoccupazione a Reggio Calabria per le condizioni dei ponteggi installati sul ponte del Torrente Calopinace, ormai abbandonati da tempo e oggi diventati una vera minaccia per l’incolumità pubblica. Le forti raffiche di vento, la pioggia intensa delle ultime ore e la corrente dello stesso Calopinace, ingrossato dal maltempo, stanno mettendo seriamente a rischio la stabilità dell’impalcatura. Alcuni elementi metallici risultano visibilmente inclinati, mentre parti del ponteggio sembrano già cedere, con il concreto pericolo che possano finire nell’alveo del torrente. Secondo quanto segnalato, i ponteggi sarebbero lì da tempo e l’abbandono oggi, complice il maltempo, si trasforma in emergenza.