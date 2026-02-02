Reggio Calabria, la presentazione della rassegna 2026 del Cineteatro Metropolitano | INFO

Il Dlf di Reggio Calabria è lieto di invitare la stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della prima rassegna 2026 del Cineteatro Metropolitano “Un palco per la città” che si terrà giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il salone del DopoLavoro Ferroviario in via Caprera n. 2. A promuovere l’incontro è il DLF di Reggio Calabria, presieduto dal dott. Nino Malara, che invita la stampa e la cittadinanza a partecipare a un momento di presentazione e confronto dedicato alla nuova stagione culturale del Cineteatro Metropolitano.

La rassegna “Un palco per la città” è ideata, promossa e realizzata dal DLF di Reggio Calabria in collaborazione con diversi partner del territorio (Sartoria Bruzzese, quotidiano Cult and social, Radio Touring, L’Amaca), con l’obiettivo di riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina, come spazio accessibile, plurale e partecipato.

Una stagione dedicata a Bruno Stancati

La rassegna è dedicata a Bruno Stancati, figura di riferimento per la vita culturale, sociale e politica del territorio reggino. Uomo di cultura, protagonista dell’impegno civile e cittadino, Stancati ha lasciato un segno anche nella vita artistica della città: musicista, componente di una band, è stato vicino alle iniziative del Cineteatro Metropolitano e al DLF, contribuendovi con passione e presenza.

Gli interventi alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa del 5 febbraio 2026 interverranno:

Nino Malara, presidente DLF di Reggio Calabria

Antonio Calabrò, direttore artistico del Cineteatro Metropolitano

Anna Rita Fadda, in rappresentanza de L’Amaca

Pino Bruzzese, della Sartoria Bruzzese

Sergio Nicolaci, dell’Associazione culturale Itaca

La presentazione della conferenza stampa è affidata al direttore artistico del CTM, Antonio Calabrò che illustrerà il progetto culturale della rassegna, anticipando che non mancheranno sorprese, tra cui iniziative musicali fuori rassegna e ulteriori appuntamenti che arricchiranno la stagione. Nel corso dell’incontro il presidente Nino Malara presenterà anche l’autonoma stagione teatrale del DLF e Sergio Nicolaci illustrerà il corso di teatro che sarà tenuto presso il Cineteatro Metropolitano.

Il programma della rassegna 2026

La prima rassegna 2026 del Cineteatro Metropolitano prevede un calendario articolato di spettacoli teatrali, che accompagneranno il pubblico da febbraio a maggio.

Di seguito, il programma completo: