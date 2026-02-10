Reggio Calabria, la presentazione del progetto “Calabria significa casa” | INFO

“La casa è dove si trova il cuore“, scriveva Plinio il Vecchio. E quella casa è la Calabria. Ci sono luoghi più capaci di altri di fare accoglienza, di costruire percorsi adatti a raccontare un territorio in modi nuovi ed inclusivi. In Calabria se ne trovano moltissimi. Tre anni dopo la strage di Cutro dove, nella notte del 26 febbraio 2023, persero la vita 94 migranti, nasce il percorso di memoria “Calabria significa casa”. NYUMBA, casa in Swahili, è il nome del progetto esteso di Paola Bottero, partito con l’omonimo docufilm, da lei ideato e scritto, diretto da Francesco Del Grosso, prodotto da Indaco Film con il sostegno della Calabria Film Commission, che prosegue con l’evento organizzato dall’associazione culturale “incroci”.

“Le storie corali di Abdoulaye, Alex, Hafsa, Moussa, Sisì“, spiega la sceneggiatrice “raccontano un’altra Calabria: quella fatta di persone che operano nel terzo settore, di cittadini che ritengono l’accoglienza una base imprescindibile del vivere quotidiano. Questa è la Calabria che va fatta conoscere: una delle gioie maggiori, nelle tappe degli oltre venti festival in cui, finora, abbiamo presentato il docufilm, è stata la reazione di chi lo ha visto. NYUMBA è una storia di accoglienza, ma è anche e soprattutto un modo diverso per rappresentare una terra che è fatta di amore e di appartenenza. Raccontare la bellezza profonda della Calabria con le voci dei 5 protagonisti che l’hanno scelta come casa era il primo obiettivo del progetto, che ora finalmente torna a casa“.

Il progetto Nyumba continua a crescere e a raccontare una terra e la sua capacità di accoglienza nel percorso che partirà con la premiere di giovedì 19 febbraio a Catanzaro e terminerà lunedì 2 marzo a Lamezia Terme. Un percorso inclusivo in cui alla proiezione del docufilm seguirà un dibattito con la sceneggiatrice, il regista, i protagonisti e il territorio: gli studenti, la società civile, le istituzioni, i rappresentanti del terzo settore. Per coinvolgere ancora di più, per fare rete.

Le date ed i dettagli di ogni tappa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà a Reggio Calabria, alle 11:30 di mercoledì 18 febbraio, nella sala del Polo Culturale Mattia Preti del Consiglio regionale. Ma si parlerà soprattutto di sinergie e di accoglienza, avviando le sinergie che verranno poi create tappa dopo tappa. CALABRIA SIGNIFICA CASA è un percorso necessario per ricordare chi siamo e per costruire insieme incroci, percorsi identitari.

Saranno presenti Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Mantegna, sindaco di Benestare e Ass. al Welfare della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Maria Paola Sorace, Presidente della società cooperativa sociale Pathos, Carlo Frascà, progettista Pathos, Paola Bottero, ideatrice del progetto e sceneggiatrice di Nyumba.

La sintesi del progetto: https://incroci.org/2026/01/28/calabria-significa-casa/

La scheda del docufilm: https://www.sabbiarossa.it/nyumba/.