Reggio Calabria, la presentazione del libro “Il signore delle acque” | INFO

Sabato 14 febbraio2026, alle ore 18.00, il Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto, presso la propria sede in Via Amerigo Vespucci n. 10/G, presenta il libro “Il signore delle acque” di Giuseppe Zucco (Nutrimenti, 2025), conversa con l’autore Cinzia Messina, letture a cura di Daniela Scuncia. Giuseppe Zucco è nato a Locri nel 1981. Lavora in Rai, suoi racconti sono apparsi su Nuovi Argomenti, Nazione Indiana, minima & moralia, Colla e L’inquieto. Ha esordito con un racconto nell’antologia L’età della febbre (minimum fax, 2015). Ha pubblicato il romanzo Il cuore è un cane senza nome (minimum fax, 2017), e due raccolte di racconti, Tutti bambini (Egg, 2016) e I

poteri forti (NNE, 2021) con cui ha vinto il Premio Ceppo Racconto.

Ne Il signore delle acque il mondo è sconvolto da un fenomeno inspiegabile, non piove più e l’acqua si concentra nel cielo in un ammasso sempre più pesante e grande, scendendo lentamente e minacciosamente verso la terra. La vita sul pianeta Terra sta per finire, e il bambino protagonista deve farci i conti, così come deve affrontare le reazioni degli adulti che, di fronte alla minaccia, sembrano avere perso la ragione. Un romanzo che, attraverso gli occhi di un bambino, esplora le ragioni profonde della vita e dello stare insieme, anche quando il mondo sembra ormai perduto.