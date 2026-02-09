Reggio Calabria, la dura posizione dell’Ordine degli Psicologi dopo il caso della “finta” psicologa scoperta dopo aver inscenato un rapimento

“In relazione alle ultime notizie diffuse nella città di Reggio Calabria, nella quale una cittadina avrebbe utilizzato il titolo di Psicologa esercitando altresì l’attività, senza alcuna iscrizione al relativo Ordine professionale, si impongono i chiarimenti a seguire, soprattutto a fronte delle paradossali dichiarazioni pubblicate su varie testate”. Lo afferma in una nota l’Ordine degli Psicologi della Calabria.

“In primis si evince palesemente già in una locandina promozionale di un recente evento reggino, datato 22 novembre 2025 e facilmente rintracciabile online, che il titolo di “Psicologa” è stato ancora e reiteratamente utilizzato senza diritto, da parte della destinataria del provvedimento di indagine, nonostante non sia iscritta in alcun albo professionale, sia in passato che nel tempo presente, ribadendo che per l’utilizzo del titolo occorre per legge l’iscrizione all’Albo, principio valido per tutte le professioni ordinate, in quanto non è sufficiente il conseguimento della sola laurea”.

“In secondo luogo è stata diffusa una nota nella quale si giustificherebbero le condotte denunciate, ritenute dagli inquirenti rientranti nell’esercizio abusivo della professione, quali attività di Counseling non di pertinenza dell’ambito psicologico, diagnostico e patologico”.

“Sul punto l’Ordine Psicologi Calabria, in piena coerenza con la legge istitutiva della professione (L. 56/89), ricorda che l’attività di Counseling è a tutti gli effetti un atto tipico della professione psicologica, come da declaratoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Roma, 20.06.2020)”.

“Non solo, in virtù di numerose sentenze della Corte di Cassazione, si rimarca che rinominare in maniera “creativa” quello che è di fatto un chiaro intervento professionale tecnico-psicologico non ne muta la natura di atto professionale sostanzialmente tipico, il cui esercizio è di stretta competenza di figure qualificate ed abilitate”.

“In conclusione, l’Ordine regionale sottolinea che, secondo la L. 3/2018, lo Psicologo è un professionista sanitario, con conseguente previsione di sanzioni penali aggravate in caso di esercizio abusivo della professione. Pertanto, l’Ordine Psicologi Calabria continuerà a vigilare per il pieno rispetto della legge, a tutela dei professionisti e dei cittadini”.