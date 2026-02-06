Reggio Calabria, l’8 febbraio appuntamento con lo show cooking di Carnevale di “Incontriamoci Sempre”

Le tradizioni dei dolci del Carnevale a cura dei maestri pasticceri della Piana sono in arrivo alla stazione FS di RC S. Caterina, domenica 8 febbraio alle ore 18:00. Carmelo Caratozzolo di Oppido Mamertina ed Andrea Serra di Gioia Tauro, con Paolo Caridi di Reggio, faranno conoscere gli ingredienti e la preparazione dei dolci di Carnevale con uno Show Cooking che illustreranno alla numerosa platea prevista per domenica nella Sala Museo FS Pietro Germi.

Marco Mauro porterà i saluti dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV, una serata all’insegna della solidarietà.