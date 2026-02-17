Reggio Calabria, irrompe il Polo Civico: “abbiamo rotto gli indugi”: l’annuncio dell’ex Sindaco Demi Arena | VIDEO

“Un gruppo di persone, una visione comune e un unico obiettivo: Reggio Calabria. Abbiamo deciso di metterci in gioco, unendo passioni e competenze per ricostruire la nostra città e immaginarne uno sviluppo solido e condiviso. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza con coraggio e lungimiranza. Insieme, passo dopo passo”. E’ quanto si legge in un post sui social diffuso dal Polo Civico di Reggio Calabria.

Ad accompagnare queste parole, un video con protagonista l’ex Sindaco Demi Arena, che ha così affermato: “un gruppo di persone ha deciso di rompere gli indugi e di mettersi in discussione, di mettersi al servizio della città con le proprie passioni, le proprie competenze, le proprie visioni di una città che deve essere ricostruita e poi deve essere immaginata in un processo di sviluppo socio-economico. Credo che questa sia la novità del polo, credo che le centinaia di uomini e donne che stanno dando la loro adesione a questa iniziativa cresceranno strada facendo perché questo è l’unico modo per poter affrontare una situazione di emergenza” ha aggiunto.