Reggio Calabria, Intelligenza artificiale e didattica al centro del nuovo appuntamento di “RC efficacy”

Si è svolto nella sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il penultimo appuntamento del Corso di formazione promosso da “RC efficacy”, un progetto di ricerca-azione che punta a costruire una vera Learning City attraverso la formazione di docenti e formatori come protagonisti attivi del cambiamento culturale. Sostenuto dalle Università Roma Tre e Mediterranea di Reggio Calabria, con il sostegno della Città Metropolitana e il riconoscimento della rete Unesco delle Learning Cities, il progetto “RC efficacy” unisce ricerca accademica, ascolto del territorio e sperimentazione didattica, con un respiro nazionale e internazionale.

Tema dell’appuntamento odierno, che ha coinvolto numerosi docenti e formatori del territorio, è stato l’intelligenza artificiale nella didattica, un’indagine attenta e approfondita affrontata da Francesco Agrusti e Beatrice Partouche di Uni RomaTre sulla opportunità, gli strumenti innovativi e la responsabilità etica insiti nell’attuale rivoluzione digitale e tecnologica. “Una giornata di formazione fondamentale – è stato detto nel corso del convegno – per comprendere come l’IA stia trasformando i processi educativi, tra personalizzazione dell’apprendimento, valutazione, feedback e nuove responsabilità». L’obiettivo, dunque, non è sostituire il ruolo educativo dell’insegnante, ma «valorizzarlo, integrando innovazione e competenze umane per una scuola sempre più al passo con le sfide del presente”.