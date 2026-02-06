Reggio Calabria, inseguimento a piedi a Mosorrofa: evaso dai domiciliari tenta la fuga, bloccato

I Carabinieri della Stazione di Cataforio hanno tratto in arresto un uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione e bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi lungo la strada provinciale San Sperato–Mosorrofa, nella frazione di Mosorrofa. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione ha intercettato il soggetto mentre si trovava indebitamente in strada, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Alla vista dei militari, l’uomo si è dato a precipitosa fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I Carabinieri, scesi immediatamente dall’autovettura di servizio, lo hanno inseguito a piedi per alcune centinaia di metri, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza. Una volta fermato, è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e dichiarato in arresto per evasione.

All’esito del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, quale ulteriore strumento di controllo.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di vigilanza svolti dall’Arma sul territorio cittadino, finalizzati al rispetto delle misure restrittive e alla prevenzione dei reati, con particolare attenzione ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.