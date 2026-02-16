Reggio Calabria, incontro “All’epoca dell’Intelligenza artificiale: Tecnica – Etica – Società” | INFO

Venerdì 20 febbraio alle ore 16.30, presso la Biblioteca Metropolitana di Palazzo Alvaro a Piazza Italia, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro “ALL’EPOCA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Tecnica – Etica – Società“. Organizzato dal Centro Studi “Il Chirone” nell’ambito di un programma di eventi che si terranno tra febbraio e marzo presso lo stesso Palazzo Alvaro, l’incontro avrà per tema l’Intelligenza Artificiale, nei suo aspetti scientifici e tecnologici, ma anche nel suo impatto sulla società e nelle sue implicazioni etiche.

Relatori dell’incontro saranno il prof. Domenico Rosaci, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e il dott. Roberto Capua, Dirigente Medico di Medicina Interna presso il Presidio Ospedaliero di Gioia Tauro.

Il Prof. Rosaci, che conduce ricerca scientifica nell’ambito dell’IA da oltre trent’anni, tratterà degli aspetti scientifici e tecnologici di questo strumento alla luce dei più recenti avanzamenti nell’ambito dell’IA generativa, e delle applicazioni chiave in settori ad elevato impatto sociale quale la sanità e l’istruzione.

Il Dott. Capua disserterà sulle implicazioni a livello medico e psicologico dell’uso pervasivo dell’IA, con particolare attenzione all’aspetto delle dipendenze e degli abusi dello strumento.