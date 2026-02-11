Reggio Calabria, incidente tra più auto sull’A2: traffico in tilt prima della galleria Pentimele

Seconda mattinata consecutiva di disagi sull’Autostrada A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria, dove si è verificato un altro incidente stradale proprio nell’ultimo tratto prima della Galleria Pentimele, in direzione sud, esattamente nello stesso punto degli incidenti di ieri mattina. Coinvolti nello scontro almeno tre o quattro veicoli, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Il traffico sta subendo parecchie ripercussioni nel tratto interessato. Non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.