Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale del porto: scooter a terra, due giovani sull’asfalto

Un incidente si è verificato pochi minuti fa lungo la tangenziale del porto, in corsia nord a Reggio Calabria, dove uno scooter è finito sull’asfalto per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto i due giovani a bordo del mezzo a due ruote sono finiti sull’asfalto. Le loro condizioni non sono al momento note. A pochi metri di distanza è presente un’auto ferma: non è ancora chiaro se sia rimasta coinvolta nell’impatto o se il conducente si sia arrestato per prestare soccorso. La dinamica del sinistro è in corso di ricostruzione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi. Video ©StrettoWeb.