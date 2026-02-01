Reggio Calabria, incidente stradale in via Spanò Bolani: traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa sera nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente in via Spanò Bolani. Il sinistro ha avuto luogo nell’intersezione strategica che collega il lungomare Falcomatà alla salita che conduce verso Piazza Italia e la sede municipale di Palazzo San Giorgio, un punto nevralgico per la viabilità cittadina che ha subito rallentamenti.

Nello scontro uno scooter é rimasto riverso sull’asfalto al centro della carreggiata. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gestire l’emergenza e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le attività di rilievo sono condotte sotto la supervisione diretta del comandante Salvatore Zucco, presente sul posto per coordinare il personale impegnato nella gestione del traffico e nella raccolta degli elementi utili a chiarire le cause dell’impatto.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali in merito alla dinamica del sinistro o all’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.