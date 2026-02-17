Reggio Calabria, il tapis roulant di via Giudecca resta chiuso senza spiegazioni: cittadini esasperati

Il tapis roulant che collega la parte bassa di Reggio Calabria con quella collinare nel cuore è nuovamente fermo da giorni, suscitando lamentele e critiche tra i cittadini. La struttura di mobilità urbana di via Giudecca — pensata per agevolare gli spostamenti da Corso Garibaldi e Lungomare fino al centro storico — è da tempo considerata un’opera fondamentale per favorire la mobilità pedonale in città, ma continua a non funzionare con continuità.

Dopo anni di aperture e chiusure intermittenti, e malgrado gli interventi fatti negli ultimi mesi per riattivarla, il tapis roulant è inspiegabilmente fuori servizio ancora una volta. I cancelli sono serrati impedendo il transito dei pedoni e lasciando senza risposte chi ogni giorno si sposta tra le diverse zone del centro.

Negli anni scorsi il tapis roulant era già rimasto chiuso per lunghi periodi, a volte anche per mesi dopo interventi di manutenzione straordinaria, senza che venissero fornite spiegazioni chiare ai cittadini su guasti o difficoltà di gestione. Al momento non sono state rese note comunicazioni ufficiali che spieghino le ragioni della chiusura dell’infrastruttura o un cronoprogramma per la riapertura.