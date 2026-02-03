Reggio Calabria, il sindaco ff Battaglia ha incontrato il direttore del MArRC Sudano

A palazzo Piacentini il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha incontrato Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale (MArRC). Un appuntamento che si inserisce nella serie di incontri istituzionali che si stanno svolgendo in questi giorni. Il dialogo è stato occasione per consolidare una proficua sinergia tra le istituzioni. Tra i temi trattati lo sviluppo di progetti operativi volti a valorizzare il patrimonio culturale della città e a rafforzare il legame tra il Comune e il MArRC. Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative sinergiche che possano promuovere la fruizione e la conoscenza delle ricchezze storiche e artistiche del territorio.

“Appuntamenti come questo – ha evidenziato Battaglia – testimoniano la stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Direzione del MArRC, nella convinzione che la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenti un elemento strategico per la crescita e l’identità della nostra città”.