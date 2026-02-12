Reggio Calabria, il gran finale in musica di DiStretto d’Emozioni fra Odeion e Cilea | INFO

Sarà la musica a suggellare un percorso di arte e identità che ha attraversato la città, animato luoghi simbolo e restituito centralità alla cultura come motore di rigenerazione urbana e partecipazione collettiva. DiStretto d’Emozioni si avvia alla conclusione della sezione eventi “Tesori di Reggio”, con due appuntamenti musicali di grande intensità, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Due scenari prestigiosi con un’unica anima: la musica come linguaggio universale capace di unire, raccontare e condividere emozioni.

14 febbraio all’Odeion: “La melodia del cuore”

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 19:30, l’Odeion di Via XXIV Maggio ospiterà “La melodia del cuore”, concerto affidato al Quartetto “La Nuova Verdi”. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con Accademia di musica, lettere ed arti SENOCRITO, realtà culturale che da anni promuove la diffusione della musica e delle arti nel territorio, contribuendo in modo determinante alla qualità e al valore dell’appuntamento.

Protagonisti della serata saranno: Grazia Barillà, violino; Domenico Lombardo, violino; Antonella Iannizzi, viola; Francesca Esabotini, violoncello.

Il quartetto d’archi La Nuova Verdi nasce dalla collaborazione tra musicisti che intendono divulgare la bellezza della musica. L’attività di ricerca performativa viene per lo più intesa come un “laboratorio di elaborazione delle forme musicali” sia per i brani classici che per la musica contemporanea, tra cui le colonne sonore.

Un progetto artistico che unisce tradizione e sperimentazione, con un’attenzione particolare alla qualità interpretativa e alla capacità di dialogare con il pubblico.

I protagonisti

Francesca Esabotini, violoncellista diplomata al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello e l’abilitazione all’insegnamento. Specializzata in didattica musicale, ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera, partecipando a concerti ed eventi di rilievo nazionale.

Grazia Barillà, violinista nata a Reggio Calabria, diplomata in Violino e Didattica della Musica al Conservatorio “F. Cilea”, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello con lode. Si è perfezionata con maestri di fama internazionale, vincendo premi solistici e cameristici. Ha collaborato con importanti orchestre e teatri lirico-sinfonici, ricoprendo anche il ruolo di spalla. Docente esperta di didattica laboratoriale, insegna violino e musica d’insieme al Liceo Musicale “T. Gullì”.

Domenico Lombardo, violinista nato ad Arena (VV), diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “F. Cilea”, ha svolto intensa attività concertistica in orchestre e formazioni cameristiche, ricoprendo spesso il ruolo di primo violino. Ha collaborato con diverse realtà sinfoniche calabresi e si è perfezionato con maestri di fama. Docente nei Conservatori e nelle scuole, insegna oggi al Liceo Musicale “V. Capialbi”.

Antonella Iannizzi, nata a Reggio Calabria e residente a Rosarno, musicista diplomata in chitarra e viola al Conservatorio di Vibo Valentia con il massimo dei voti, ha studiato anche violino e pianoforte. Ha suonato in varie orchestre e formazioni cameristiche. Laureata in Lingue, insegna Inglese al Liceo Musicale “Rechichi” ed è membro de “La Nuova Verdi”.

15 febbraio al Cilea: “Pianoforte a 4 mani”, due anime un solo respiro

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 18:30, nel Foyer del Teatro “Francesco Cilea”, spazio all’eleganza e alla forza evocativa del pianoforte con l’appuntamento “Pianoforte a 4 mani”. Olha Kyrylova & Graziella Danieli: un solo pianoforte, due anime una musica che nasce dall’incontro e diventa emozione pura.

L’incontro tra queste due eccellenze musicali darà vita a un dialogo intenso e vibrante: due artiste, un unico pianoforte, quattro mani che intrecciano emozioni. La loro presenza promette un’esecuzione di rara intensità, dove virtuosismo e sensibilità si fondono in un’esperienza sonora capace di conquistare ed emozionare il pubblico.

Le interpreti

Graziella Danieli, musicista dalla preparazione tecnica maturata attraverso i massimi gradi della formazione conservatoristica e protagonista di una carriera internazionale, si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “F. Cilea” e si è perfezionata a Roma sotto la guida del Maestro Sergio Cafaro. La Danieli si distingue per una versatilità che spazia dal repertorio solistico alla collaborazione cameristica.

Già protagonista su Rai Uno e collaboratrice di nomi di spicco della lirica mondiale come Barbara Frittoli, vanta una significativa esperienza come pianista ufficiale di concorsi internazionali e collaborazioni con enti di rilievo, tra cui l’Associazione “G. Verdi” di Milano.

Olha Kyrylova, pianista di origini ucraine e cittadina italiana, è una musicista di solida formazione accademica e raffinata sensibilità artistica. Diplomata in Pianoforte al College Musicale di Cernighiv e laureata in Musica e Pedagogia presso l’Università Statale di Nizhyn, ha costruito una carriera internazionale tra Ucraina e Italia. Trasferitasi a Reggio Calabria nel 2000, si è affermata come pianista accompagnatrice e maestro collaboratore, partecipando a prestigiose stagioni operistiche al Teatro Comunale “Francesco Cilea” e collaborando con importanti realtà musicali e liriche.

Una scelta culturale precisa, un successo condiviso

La chiusura del programma con due appuntamenti affidati a interpreti legati al territorio risponde a una visione culturale ben definita. “La scelta di affidare gli ultimi due appuntamenti di un programma che ha visto protagonisti artisti di caratura nazionale e internazionale non è casuale, ma risponde a una precisa visione culturale: chiudere un percorso coerente, valorizzando il legame con il territorio e le sue eccellenze. Un atto di responsabilità e di fiducia nei talenti locali, autentico patrimonio artistico che custodisce le radici della nostra identità e ne proietta la forza creativa verso il futuro” dichiarano gli organizzatori.

Un percorso che ha trovato una risposta immediata nel pubblico: “il sold out di entrambi gli eventi in meno di 48 ore testimonia la capacità del progetto di intercettare un bisogno reale di cultura, bellezza e condivisione e rappresenta per noi – concludono – non solo un traguardo significativo, ma la conferma che la musica di qualità, quando proposta con cura e visione, sa essere riconosciuta, compresa e calorosamente sostenuta”.

Con questi due concerti, l’Odeion e il Foyer del Cilea diventano scrigni di emozioni condivise. DiStretto d’Emozioni chiude così la sua stagione culturale con una nota lunga e intensa, destinata a risuonare ben oltre il sipario.

DiStretto d’Emozioni è l’iniziativa curata da GM Multiservizi SRLS in A. T. I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Daniela Neri. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana, progetto RC7. 5. 1. 2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7. 5. 1. 2. C – Progresso Cultura”.

Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni è possibile seguire i canali social Facebook e Instagram del progetto.

Le iniziative sono tutte gratuite (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com.