Reggio Calabria, il dialetto reggino protagonista di un incontro culturale dell’Inner Wheel

Il Club Inner Wheel di Reggio Calabria ha promosso un incontro culturale all’insegna della tradizione e dell’identità locale, dal titolo “Dialetto reggino – modi di dire e curiosità”, che ha riscosso vivo interesse e partecipazione. L’evento si è svolto presso il locale Big Easy, in via Filippini, in un’atmosfera conviviale e coinvolgente. Protagonista della serata è stato Demetrio Delfino, che ha guidato il pubblico in un affascinante percorso alla scoperta del dialetto reggino, tra espressioni popolari, modi di dire e curiosità linguistiche che raccontano la storia, il carattere e l’anima del territorio. Il racconto è stato arricchito da suggestivi intermezzi musicali del musicantore Fulvio Cama, le cui esecuzioni hanno contribuito a creare un clima autentico e partecipato, valorizzando ulteriormente il patrimonio culturale locale.

A conclusione dell’incontro, le socie del Club Inner Wheel si sono intrattenute a cena, proseguendo la serata in un piacevole momento di convivialità e condivisione, nel segno dell’amicizia e dell’impegno culturale che da sempre contraddistinguono l’attività del Club.