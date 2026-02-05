Reggio Calabria, il coordinamento di FdI propone l’incontro su sanità e Referendum Giustizia | INFO

ll Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo di Locri e con il Comitato SiRiforma, promuove per sabato 7 febbraio una giornata di approfondimento e confronto pubblico su due temi centrali e attuali: la sanità e il referendum sulla giustizia. La mattina, con inizio alle ore 10:30, presso la Biblioteca “G. Incorpora” – Palazzo Nieddu del Rio di Locri, si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Sanità: dalle criticità alle soluzioni. Programmi e prospettive”.

L’incontro sarà occasione di un confronto articolato tra livelli istituzionali diversi. Dopo i saluti del Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bruno Squillaci e del Coordinatore del Circolo di Locri Giovanni Scarfò, l’introduzione sarà affidata all’Assessore regionale Giovanni Calabrese, mentre il dibattito vedrà gli interventi del Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Angelo Brutto, del Consigliere regionale Daniela Iiriti, del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Lucia Di Furia e del rappresentante ANCI Sanità Giuseppe Varacalli. Un confronto ampio, orientato non solo all’analisi delle criticità, ma anche ai risultati già raggiunti e alla definizione di percorsi concreti di miglioramento del sistema sanitario nel territorio reggino.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, sempre presso la Biblioteca “G. Incorpora”, si terrà l’iniziativa organizzata dal Comitato SiRiforma “Le motivazioni del Sì per il Referendum sulla giustizia”, dedicata all’approfondimento dei quesiti referendari e alle ragioni della riforma. Dopo i saluti del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto, il dibattito sarà arricchito dagli interventi del Sostituto Procuratore di Palmi dott. Federico Moleti, del Senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, dell’Avv. Rosario Scarfò Presidente del Comitato SiRiforma, dell’Avv. Antonio Alvaro Presidente della Camera Penale “Simonetti” di Locri e dell’Avv. Antonio Curatola delegato regionale della Fondazione Einaudi. A concludere i lavori sarà la Coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato ufficialmente il Comitato “SiRiforma”, promosso dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, a sostegno delle ragioni del Sì al referendum. I due eventi rappresentano un momento significativo di partecipazione e confronto, confermando l’impegno di Fratelli d’Italia nel promuovere sul territorio occasioni di informazione qualificata e di dialogo sui grandi temi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.