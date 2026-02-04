Reggio Calabria, il Comune stanzia 30 mila euro dai fondi del Waterfront per gli eventi di Carnevale: online il bando per attività e associazioni

La Giunta comunale di Reggio Calabria, con delibera n°13 del 03/02/2026, ha approvato le linee di indirizzo per l’organizzazione del “Carnevale 2026”; definendo una programmazione armonica e coordinata delle attività previste tra il 12 ed il 17 febbraio 2026 con l’obiettivo di sostenere iniziative di interesse pubblico, valorizzare il patrimonio culturale cittadino, rafforzare la partecipazione della comunità e favorire processi di rigenerazione urbana e socio-economica.

Grazie all’atto deliberativo il Comune ha destinato una quota pari a euro 30.000,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del POC_RC_I.3.1.e “Azioni immateriali a completamento rigenerazione Waterfront”; per la realizzazione di un programma di eventi di animazione territoriale lungo il Corso Garibaldi -da Piazza De Nava a Piazza Duomo- nelle giornate di giovedì 12 e sabato 14 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché domenica 15 febbraio: con spettacoli di intrattenimento per bambini in Piazza Duomo nella fascia mattutina e ulteriori attività di animazione nel pomeriggio.

La Giunta ha altresì previsto la possibilità che, accanto alle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, possano svolgersi sul territorio cittadino eventi di particolare pregio culturale proposti e organizzati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria o da altri enti e associazioni.

Per tutti i progetti inseriti nel programma “Carnevale 2026” sono state stabilite specifiche misure agevolative tra cui: la concessione gratuita del suolo pubblico, l’esenzione dei diritti di affissione, l’esenzione dai diritti di istruttoria e dalle marche da bollo per la SCIA temporanea in assenza di ingresso a pagamento, il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL per organizzatori e artisti, il patrocinio e la promozione degli eventi attraverso i canali istituzionali del Comune nonché la riduzione del 50 per cento della tariffa per la pubblicità temporanea.

È già online, sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, la manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici interessati a proporre iniziative ed eventi nell’ambito del “Carnevale Reggino 2026”. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 febbraio 2026, secondo quanto specificato nell’Avviso pubblico, compilando la modulistica allegata trasmettendola all’indirizzo PEC protocollo@pec.reggiocal.it – Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo”.

La documentazione completa dell’Avviso è consultabile nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune.

In relazione all’importante atto amministrativo si sono espressi sia l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo che quello alle Attività Produttive Alex Tripodi.

Romeo ha evidenziato come l’Amministrazione continui a programmare investimenti finalizzati alla valorizzazione del lavoro delle associazioni impegnate sul territorio nei settori culturali. “Abbiamo approvato una delibera – ha dichiarato- di indirizzo al settore cultura; attraverso di essa abbiamo dato le linee per la manifestazione di interesse, redatta dall’ufficio della dott.ssa Loredana Pace, rivolta alle associazioni del territorio per produrre proposte progettuali ed animare la nostra città nei giorni di carnevale; affinchè – ha concluso Romeo- possa essere una festa per i bambini reggini e per tutti coloro che verranno a farci visita in questi giorni”.

L’assessore Tripodi ha evidenziato gli aspetti salienti della scelta dell’amministrazione e del suo settore rispetto a quanto deliberato. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire vitalità al centro cittadino – ha dichiarato- sostenendo il commercio di prossimità ed offrendo alla comunità un’occasione di partecipazione, socialità e condivisione dello spazio pubblico”.

“In questo momento delicato dal punto di vista economico- ha aggiunto- abbiamo ritenuto importante sostenere le attività commerciali attraverso la programmazione del Carnevale, con il coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali di Corso Garibaldi e delle aree limitrofe, grazie anche al supporto delle associazioni di categoria”.

“Un percorso -ha concluso Tripodi- finalizzato anche alla costruzione di una vera e propria brand identity capace di rendere Reggio Calabria riconoscibile per la sua offerta di intrattenimento e cultura”.