Reggio Calabria, il Comune riprova a vendere il Miramare. L’annuncio sul sito ufficiale: “terzo esperimento” | DETTAGLI

L’asta pubblica, con offerte segrete, è prevista per il 19 marzo 2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 13 marzo

miramare ristrutturato
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria ha lanciato un nuovo tentativo di vendita dell’immobile storico Albergo Miramare, situato nel cuore della città, con un avviso ufficiale pubblicato sul proprio sito. Questo è il terzo tentativo di vendita, dopo i precedenti andati deserti. L’amministrazione ha deciso di abbassare il prezzo base per favorire l’ingresso di acquirenti e dare una nuova vita alla struttura.

L’asta pubblica, con offerte segrete, è prevista per il 19 marzo 2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 13 marzo. L’immobile, che ha una forte valenza storica e architettonica, rappresenta una delle opportunità per valorizzare una delle zone più centrali di Reggio Calabria.

Ecco l’avviso di vendita pubblicato sul sito del Comune:

“Avviso e Disciplinare d’asta pubblica  per la vendita di beni immobili – TERZO ESPERIMENTO. Approvato con Determina Dirig. n. 521 del 05-02-2026 e relativi allegati, pubblicata all’Albo Pretorio con pubblicazione nr.  762/2026. LA DIRIGENTE in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2025, con la quale è stato modificato ed integrato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18 marzo 2025, 

RENDE NOTO che il giorno 19 del mese di marzo 2026, alle ore 10:00, presso gli Uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, siti in Via Michele Barillaro s.n.c. – Palazzo Ce.Dir., Torre 4, Piano 1°, si terrà l’asta pubblica per la vendita del seguente bene immobile:
– bene immobile denominato “Albergo Miramare”, sito in Reggio Calabria, via Fata Morgana 1, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso e disciplinare d’asta.
Prezzo a base d’asta (ridotto di 1/5 rispetto al secondo esperimento): € 8.892.885,152;
Cauzione (10%): € 889.288,5152;
Termine per la presentazione delle offerte: 13/03/2026, ore 12:00. Per ulteriori informazioni, si consiglia la consultazione dell’Avviso nella versione integrale”.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria