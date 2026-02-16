Reggio Calabria, il Carnevale di Comunità porta gioia nell’ex 8ª Circoscrizione | FOTO

“Sfidando il tempo le associazioni del territorio hanno fatto rete, per donare questo momento di gioia e felicità a grandi e bambini, dando “anima” alla comunità. Il tema della sfilata è stato quello della collaborazione e della condivisione, declinato in modi diversi a seconda della specificità dell’associazione. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione del Dirigente dell’istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” che ha dato la disponibilità dell’androne scolastico per la festa in maschera e lo spettacolo di Tony il mago delle bolle“. È quanto si legge nel comunicato stampa dell’associazione Nuova Solidarietà”.

“Le associazioni e i gruppi che hanno realizzato l’evento sono: Nuova Solidarietà; Amici di Fatima; complesso bandistico Euterpe; Amici di Villa San Giuseppe; In Cammino; centro diurno Istituto Figlie di Maria Immacolata; Abilmente; Gruppo Scout Catona 1; Rete Sociale; Agave; Collina del sole. Ad essi si sono aggiunti, offrendo le specialità dolciarie del Carnevale, i bar Zadera e Checco e il panificio Scarpelli.

Il corteo carnevalesco è stato aperto dalla banda dei Super Basso888 del complesso Bandistico Euterpe, a seguire i mezzi allestiti dalle associazioni. Nuova Solidarietà, ha illustrato il tema “Il dono fa fiorire Meraviglie”, un invito a fare del dono uno stile di vita che si basa sulla generosità e sulla condivisione. Il Dono non è un gesto occasionale, ma si deve manifestare in ogni aspetto della vita quotidiana, perché nella condivisione si può fare accadere l’inaspettato.

L’associazione “In cammino” ha realizzato un allestimento dal titolo: “In cammino con un unico bagaglio il cuore”, un invito a guardare con occhi disincantati e camminare insieme sul sentiero della pace, accompagnati da un vento gentile che fa nascere un fiore ad ogni passo. E proprio i passi delle mascotte dell’Associazione “Abilmente” gli intramontabili Minnie e Topolino hanno portato una nota di dolcezza e gentilezza e lo spirito degli eterni innamorati della vita, per la vita. Accompagnati dalle sculture con i palloncini modellabili realizzate dal gruppo Scout Catona 1, che hanno acceso la fantasia dei più piccoli con fiori, animali, spade e gli immancabili cuori e dal truccabimbi realizzato da una volontaria di Nuova Solidarietà.

Il Centro diurno Istituto Figlie di Maria Immacolata ha realizzato uno set fotografico con i simpatici personaggi dei Pokemon, esempio di collaborazione reciproca e amicizia, donando ai “modelli” una bandierina con frasi sull’amicizia e sulla bellezza della collaborazione L’associazione Amici di Fatima, ha rappresentato “La fatina dalle api dorate” una figura fiabesca che protegge le api e protegge i fiori, mantenendo l’equilibrio della natura e lasciando una scia dorata che brilla alla luce del sole. Per riflettere sulla relazione fra le nostre azioni e tutto l’ambiente che ci circonda.

Ha chiuso il corteo il carro allegorico dell’associazione Amici di Villa San Giuseppe che hanno realizzato “La Ruota della (S)fortuna, un carro meccanico che ha messo in luce pregi e difetti della nostra città. Al di là dei difetti di ognuno e della fatica del quotidiano, l’unione e la passione di una comunità a volersi mettere insieme per superare le difficoltà rende l’impensabile realizzabile. Questo il messaggio vero di questo Carnevale di comunità, stare insieme per fare bene il “bene” si può fare!“, conclude l’associazione.