Reggio Calabria, il 22 febbraio la presentazione del libro su Cesare Pavese “Nella luce improvvisa”

Sedici. Come le bustine di sonnifero ingerite in una solitaria camera d’albergo torinese quindici anni dopo. Quando decise che era giunta l’ora di farla finita. Sono le poesie scritte da Cesare Pavese negli otto mesi trascorsi al confino a Brancaleone, ultima tappa di un lungo viaggio che lo sradicò dall’elegante e intellettualmente vivace Torino, quando pagò il suo spirito libero e antifascista con una detenzione proseguita nel carcere romano di Regina Coeli e conclusa, dopo il processo, tra la Locride e l’Area Grecanica, nella punta dello Stivale.

Quel periodo, tra i più significativi (e successivamente rimpianti) della sua vita, è il tema dell’ultimo saggio di Enzo Romeo “Nella luce improvvisa. Le poesie dalla Calabria di Cesare Pavese” uscito a fine 2025 per la casa editrice Ancora che verrà presentato domenica 22 febbraio alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina.

Dopo i saluti istituzionali del Vice presidente dell’associazione Marco Mauro, dialogherà con l’autore, Francesco Miroddi, fine intellettuale, critico d’arte e scrittore. IL giornalista Enzo Romeo a lungo caporedattore e Vaticanista del Tg2 Rai e autore di una trentina di saggi, Romeo torna a scrivere di Pavese dopo il suo esordio letterario di 40 anni fa, quando diede alle stampe per Progetto 2000 “La solitudine feconda – Cesare Pavese al confino di Brancaleone 1935-1936”. Una sorta di chiusura del cerchio per il giornalista e scrittore sidernese, da sempre grande estimatore dell’intellettuale piemontese.

“Nella luce improvvisa” è articolato in tre parti. La prima è dedicata alle poesie dal confino, tra cui alcune inedite, corredate da commenti e analisi dell’autore accomunate da quella luce improvvisa come quella che all’alba spunta dallo Jonio, quel mare a lui così estraneo all’inizio del periodo calabrese, come estranea fu quella gente che, col passare dei mesi, imparò ad apprezzare, fino ad averne nostalgia negli anni successivi. Un affetto ricambiato da tutti, anche dai bambini che gli chiedevano, con l’innocenza della tenera età, come mai scrivesse sempre, sentendosi rispondere “per non morire”.

La seconda parte approfondisce alcuni aspetti biografici di Pavese. Amicizie e amori – quelli consumati e quelli desiderati – ma anche le influenze stilistiche che quella terra così profondamente influenzata dalla cultura greca seppe trasmettergli.

E poi c’è la parte dedicata ai contributi. Il primo è un racconto breve di Pavese “Terra d’esilio”, ambientato proprio a Brancaleone tra miseria e desiderio di ricostruzione, lontananze che fanno dimenticare chi non si ama e desideri di vendetta repressi. Poi, la testimonianza di Paolo Cinanni, politico e scrittore comunista originario di Gerace, che fu prima suo allievo e poi maestro (come Pavese scrisse dedicandogli una copia di “Lavorare Stanca”) col quale condivise gli anni della militanza politica e della Torino del dopoguerra. Il volume si chiude col contributo di Davide Lajolo, giornalista, scrittore e parlamentare del Pci, suo amico da sempre che conferma in poche righe che “Pavese capì la gente di Calabria“.