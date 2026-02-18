Reggio Calabria, il 21 febbraio la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 09:30, presso i locali di Villa Blanche Ricevimenti (Località Mortara) si terrà la IX Assemblea Elettiva di Cia Calabria Sud. L’Assemblea elettiva, “Dalle radici il nostro futuro” è per la Confederazione, un momento di confronto e rappresenta la più alta forma di democrazia. Interverranno, oltre ai soci, ai rappresenti nazionali della CIA, esponenti dell’Ordine degli Agronomi, dell’Università e delle Istituzioni sia locali che nazionali chiamati a dialogare sulle sfide che attendono il comparto primario nell’area metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

I Temi al Centro del Dibattito

L’assemblea non sarà solo un adempimento statutario per il rinnovo delle cariche, ma una vera e propria piattaforma programmatica per affrontare le criticità del settore:

Sostenibilità e Crisi Climatica: Strategie per la gestione delle risorse idriche e la resilienza delle colture mediterranee.

Innovazione e Ricambio Generazionale: Incentivi per i giovani agricoltori e digitalizzazione delle filiere.

Tutela del Reddito e dei Mercati: Difesa del reddito dei produttori e valorizzazione delle eccellenze locali sui mercati internazionali.

Programma della Giornata

I lavori si apriranno con la relazione introduttiva del Presidente Provinciale Salvatore Borruto, seguita dagli interventi degli ospiti istituzionali. In seguito si procederà con le operazioni di voto per l’elezione del Presidente e dei componenti degli organi che guideranno l’organizzazione per il prossimo quadriennio.

“Questa Assemblea giunge in un momento storico delicato per le nostre imprese” dichiara Salvatore Borruto presidente di Cia Calabria Sud. “Vogliamo ribadire il ruolo centrale dell’agricoltore non solo come produttore di cibo, ma come custode del territorio e motore economico delle nostre Province“.