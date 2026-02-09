Reggio Calabria, il 12 febbraio il convegno “Sicurezza in strada… non è un gioco da ragazzi!!!” | INFO

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, l’Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia e il “Gruppo Community Rotary Safety Road for Life – Sicurezza Stradale per la Vita, Italia”, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci di Reggio Calabria promuovono il Convegno: “Sicurezza in strada… non è un gioco da ragazzi!!!”.
Appuntamento fissato per giovedì 12 febbraio 2026 ore 10,00 – Aula Magna DIIES Università Mediterranea di Reggio Calabria, Via Rodolfo Zehender – Edificio 2, Località Feo di Vito, 89124 Reggio Calabria RC.