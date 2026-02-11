Reggio Calabria, il 1° Simposio della Società Italiana Medici Pediatri Calabria “Update in Gastroenterologia Pediatrica” | INFO

Sabato 14 febbraio, alle 08:30, presso la la Sala “G. Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il 1° Simposio della Società Italiana Medici Pediatri Calabria (SIMPE) dal titolo “Update in Gastroenterologia Pediatrica” (Il programma). Il corso si propone di fornire un aggiornamento sulla gestione delle problematiche gastrointestinali più comuni, sulle principali tecniche diagnostiche, sia convenzionali che innovative, e sull’importanza della gestione multidisciplinare in gastroenterologia pediatrica. Particolare attenzione verrà data alle abilità comunicative necessarie per interagire efficacemente con i giovani pazienti e le loro famiglie.

Altro aspetto trattato sarà quello riguardante le nuove tecniche di chirurgia mininvasiva applicate in alcune affezioni dell’apparato digerente. Verrà fatto, anche, il punto sull’avvio e le modalità organizzative nella nostra regione dello screening di popolazione per la malattia celiaca, introdotto dalla legge 130/2023 assieme a quello per il diabete tipo 1 in età pediatria, due malattie autoimmuni tra le più frequenti nell’infanzia e nell’adolescenza.

Infatti, per quanto riguarda la malattia celiaca lo screening rappresenta una grande opportunità in quanto, ancora oggi, una gran parte dei casi sfugge alla diagnosi precoce, nonostante l’impegno della classe medica, il ritardo diagnostico espone il paziente a rischio di complicanze. Per questo motivo, una diagnosi precoce in età pediatrica e il conseguente avvio di una dieta risolutiva senza glutine potrà consentire una efficace

prevenzione “secondaria”.