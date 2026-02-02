Reggio Calabria, i ragazzi del Liceo Volta e ATAM insieme per la formazione scuola-lavoro | FOTO

Prosegue con successo l’attività di formazione scuola-lavoro promossa dai Maestri del Lavoro del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria, che il 28 gennaio hanno realizzato un incontro di alto valore educativo e culturale rivolto agli studenti della classe V a indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “A. Volta”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Convenzione fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, e si è svolta presso l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria (ATAM), nella sede amministrativa di Botteghelle e nel polo di manutenzione e logistica di via Foro Boario.

Accoglienza e introduzione

I ventidue studenti partecipanti, accompagnati dal docente Prof. Ernesto Dieni, sono stati accolti dal Console Metropolitano e Responsabile del progetto, Maestro del Lavoro Nicola Morabito, dai Tutor Maestri del Lavoro Giuseppe Spinella e Antonio Giofrè, e, per l’ATAM, dall’Ing. Simona Argento.

Agli studenti sono state distribuite le pettorine ad alta visibilità, necessarie per la visita agli impianti con mezzi in movimento, a garanzia della sicurezza. Il gruppo si è quindi spostato nel Salone Conferenze, dove ha preso avvio la prima parte dell’incontro.

Il trasporto metropolitano: servizi, qualità e sostenibilità

Nel corso della conferenza, l’Ing. Domenico Iannò ha illustrato il concetto di trasporto metropolitano, soffermandosi sulle criticità legate alla conformazione del territorio, in particolare nelle aree periferiche e montane, caratterizzate da percorsi complessi. È stato evidenziato come, attraverso la Carta dei Servizi, l’ATAM operi nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità del servizio, partecipazione, efficienza e libertà di scelta.

Sono stati inoltre analizzati gli elementi qualitativi che incidono sulla percezione del servizio da parte dell’utenza: regolarità, puntualità, sicurezza, pulizia, comfort, informazione e attenzione all’ambiente.

Successivamente, l’Ing. Antonino Russo ha approfondito gli aspetti tecnologici del trasporto pubblico, illustrando le diverse tipologie di autobus impiegate per la riduzione delle emissioni di CO₂, con particolare attenzione alla progressiva introduzione dei bus elettrici, simbolo della transizione energetica e di una mobilità sempre più sostenibile.

Visita agli impianti e esperienza sul bus elettrico

Terminata la parte teorica, gli studenti, accompagnati dai Tutor, hanno visitato il parcheggio autobus situato sotto gli uffici amministrativi, osservando da vicino l’organizzazione dello smistamento dei mezzi sulle numerose linee cittadine e le centraline di ricarica dei bus elettrici, alcune alimentate da sistemi fotovoltaici innovativi.

Momento particolarmente apprezzato è stato il trasferimento verso Foro Boario a bordo di un bus completamente elettrico, che ha consentito ai ragazzi di sperimentare direttamente la silenziosità e la maneggevolezza del mezzo nel traffico urbano, completando in modo concreto le spiegazioni fornite dagli ingegneri.

Giunti al polo di Foro Boario, è stato illustrato il sistema di disposizione e gestione dei bus, finalizzato a garantire i turni di servizio e a ottimizzare gli spazi disponibili, in attesa dei futuri lavori di riqualificazione dell’area.

Conclusione e ringraziamenti

L’attività si è conclusa con una foto di gruppo e i ringraziamenti rivolti a tutto il personale intervenuto, in particolare all’Ing. Domenico Iannò e all’Ing. Antonino Russo, per aver guidato gli studenti in una vera e propria full immersion nel sistema di trasporto metropolitano.

Un sentito ringraziamento finale è stato espresso dai Maestri del Lavoro, nella persona del Console Metropolitano Nicola Morabito, e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, all’Amministratore dell’ATAM Avv. Giuseppe Basile e all’Ing. Simona Argento, per la disponibilità dimostrata verso un’iniziativa di grande valore formativo ed educativo per i giovani.