Reggio Calabria, grande festa a Pellaro per i 100 anni di nonna Tita: “il prossimo obiettivo? 150!” | FOTO e INTERVISTE

Grande festa questa sera a Lume di Pellaro, frazione sud di Reggio Calabria, per i 100 anni di nonna Tita. La donna, all’anagrafe Santa Festa, ha raggiunto un importantissimo traguardo, travolta dall’affetto dei suoi cari. Dalla figlia ai nipoti fino ai pronipoti, passando per amici, parenti, e anche alla sorella 92enne, nonna Tita ha festeggiato a casa sua, con una grande torta, tanti abbracci, sorrisi ed euforia. I nipoti, arrivati dal nord Italia e dalla capitale appositamente per l’evento, le hanno regalato anche una splendida maglietta personalizzata con la scritta “Mi ci sono voluti 100 anni, ma ora sono praticamente perfetta”.

Presente all’evento, per l’occasione, anche il Comune di Reggio Calabria, attraverso le figure del Sindaco f.f. Mimmetto Battaglia e del Consigliere Gianni Latella, tra l’altro abitante di Pellaro. La redazione di StrettoWeb ha presenziato al compleanno, intervistando nonna Tita, che si è detta contenta per il traguardo: “la festa dei 100 anni è una cosa meravigliosa. Prossimo obiettivo i 130? No, 150!” ha scherzato ridendo e dimostrando come ancora abbia un grande senso dell’umorismo.

Oltre alle parole della sorella, seduta al suo fianco, a raccontare nonna Tita è stato anche il genero, Giovanni, che ha lo stesso cognome della suocera, Festa: “grazie a lei ho imparato a pregare” ha affermato prima di raccontare la breve storia del loro cognome, i Festa. Di seguito le interviste e a corredo dell’articolo tutte le immagini del compleanno.