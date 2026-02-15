Reggio Calabria, Giannetta: “per le comunali centrodestra compatto. Sanità? Stiamo affrontando i problemi” | INTERVISTA

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, durante l’evento degli azzurri a Reggio Calabria, ha sottolineato: “il centrodestra è compatto per le comunali grazie al grande lavoro del nostro partito che è riuscito a mettere insieme tutti gli alleati“, evidenzia.

“Sanità? Non abbiamo mai detto che non ci sono criticità, ma sicuramente stiamo affrontando i problemi. Indubbiamente, c’è tanto da fare ma tanto è stato fatto. Il Gom? E’ un’eccellenza”, rimarca Giannetta.