Reggio Calabria, Gianluca Califano Commissario di Azione: nuovo incarico (nel partito di Versace) per l’ex Consigliere vicino al Presidente della Reggina Minniti

Gianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accordo con il segretatio organizzativo del partito Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi. “La scelta – si legge in una nota – si inserisce nel percorso di consolidamento e riorganizzazione territoriale di Azione, forza politica riformista e di centro, che intende offrire anche in provincia di Reggio Calabria un’alternativa credibile alla politica degli slogan, delle contrapposizioni sterili e della propaganda urlata”.

Califano, già Consigliere Comunale (decaduto dopo l’annullamento sulla sentenza del Processo Miramare nei confronti di Falcomatà), è balzato agli onori delle cronache locali due anni fa per il caso Reggina. Il fratello, Domenico, è infatti cognato di Virgilio Minniti, attuale presidente amaranto. Furono numerose e intense, allora, le polemiche, anche perché Gianluca Califano era ancora Consigliere all’epoca dei fatti. Brunetti, che all’epoca scelse Ballarino per far ripartire il calcio a Reggio Calabria, era esponente di Italia Viva, proprio come Califano, fratello del cognato di Minniti. Un intreccio che generò polemiche, una scelta politica che l’ex f.f. ammise poi pubblicamente. Ora Califano passa ad Azione.

“Azione – si legge ancora nella nota – continua a lavorare per una proposta seria, concreta e responsabile, fondata sulla competenza, sul merito e sulla capacità di affrontare i problemi reali dei cittadini. In un contesto territoriale complesso come quello reggino, segnato da criticità strutturali ma anche da grandi potenzialità inespresse, Azione vuole essere uno spazio politico aperto ad amministratori, professionisti, giovani e cittadini che non si riconoscono negli estremismi e che chiedono una politica pragmatica, orientata allo sviluppo economico, alla buona amministrazione, alla legalità e alla qualità dei servizi pubblici. La nomina sarà sottoposta a ratifica nella prossima Direzione provinciale, come previsto dallo statuto del partito”.

“A Gianluca Califano (in passato consigliere del Comune di Reggio Calabria in qualità di presidente della II Commissione consiliare “Affari Istituzionali” e per un breve periodo di delegato ai “Beni comuni e confiscati) vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità di Azione, ‘con l’auspicio che il suo impegno possa contribuire alla costruzione di una classe dirigente competente e credibile, capace di dialogare con il territorio e di rappresentare una proposta politica moderna, europea e riformatrice'”.