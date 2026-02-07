Questa mattina un vero e proprio geyser d’acqua si è aperto improvvisamente in via del Seminario, a Reggio Calabria, nei pressi della Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria. Dal manto stradale ha iniziato a sgorgare acqua con forte pressione, creando allagamenti e disagi alla circolazione. Diversi automobilisti hanno approfittato per un lavaggio gratis alle auto.
Reggio Calabria, “fontana” improvvisata per strada: geyser d’acqua in via del Seminario | FOTO E VIDEO
Getto d’acqua a sorpresa vicino alla Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria: strada allagata questa mattina
