Reggio Calabria, “fontana” improvvisata per strada: geyser d’acqua in via del Seminario | FOTO E VIDEO

Questa mattina un vero e proprio geyser d’acqua si è aperto improvvisamente in via del Seminario, a Reggio Calabria, nei pressi della Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria. Dal manto stradale ha iniziato a sgorgare acqua con forte pressione, creando allagamenti e disagi alla circolazione. Diversi automobilisti hanno approfittato per un lavaggio gratis alle auto.