Reggio Calabria, ex scuola Foscolo nel degrado da 15 anni: esposto in Prefettura

“Oggi abbiamo inviato in prefettura un esposto per segnalare lo stato di degrado in cui versa da circa quindici 15 anni il sito dell’ex scuola Foscolo. Una situazione di degrado che mortifica l’intero quartiere, che mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e dei commercianti ed è una potenziale minaccia per l’incolumità pubblica. Molti residenti nelle ore notturne temono di avvicinarsi per gli strani movimenti che notano”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.

“Un’area di oltre cinquemila metri quadrati, ostaggio di cattive frequentazioni, sede probabilmente anche di spaccio e prostituzione. Tutto in una zona centrale, accanto a tre scuole, un liceo, una scuola elementare e una scuola per l’infanzia oltre al Museo d’arte Alfonso Frangipane, che fa parte del sistema museale a livello nazionale. Una scuola chiusa per essere messa in sicurezza sismica che, tra una richiesta di variante e l’altra è stata abbandonata al suo triste destino”.

“Poteva essere ristrutturata e destinata a sede di uffici pubblici, per trasferire uffici che invece sono in sedi in affitto, poteva essere destinata a sede provvisoria in caso di lavori su altre scuole (viste le carenze e le criticità in cui si trova l’edilizia scolastica in città), o a qualsiasi altro utilizzo, ma non meritava l’abbandono in cui è stata lasciata. Nel tempo tante voci di destinazioni varie si sono rincorse ma nessuna di esse si è concretizzata”.