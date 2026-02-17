Reggio Calabria, “Essenza”: il primo evento del 2026 di “Fierce Woman” | INFO

Il progetto Fierce Woman, nato dall’inventiva dell’architetto Laura Pizzimenti, come un palcoscenico di empowerment femminile, continua a crescere ed evolversi, diventando una vera e propria costellazione di donne e uomini speciali che lasciano il segno in ogni cosa che fanno. Il primo episodio del 2026, intitolato Essenza by Fierce Woman, si distingue per la profondità delle storie raccontate e l’importanza delle persone protagoniste.

In questo appuntamento, l’essenza non è solo un concetto astratto, ma si fa concreta nelle storie di due donne straordinarie: Margherita Tripodi, ingegnere e molto di più, e Giovanna Caminiti, architetto e non solo. Le loro vite sono il riassunto di un percorso fatto di evoluzione, sogni, e progettualità. La loro essenza è quella che resta alla fine di un cammino, proprio come quella di un fiore che sboccia o di un frutto che matura.

Il cuore dell’evento è il racconto di queste storie, che si intrecciano con quella di Paola Redi, madrina dell’evento e Fierce Woman storica del progetto e che ha il merito di aver messo in contatto Laura Pizzimenti con le due protagoniste dell’episodio. Questi racconti sono un omaggio alla forza e alla bellezza del cambiamento, alla capacità di reinventarsi e di vivere con determinazione.

Un’altra protagonista di Essenza è Edil Decoration, sponsor dell’evento, che ha contribuito a rendere possibile questa celebrazione del talento femminile. Come sempre, l’evento sarà accompagnato dalla musica di Serena Vinacci, un sound che arricchisce ogni incontro e che fa da colonna sonora alla serata.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio, presso il Ristorante Tera, Terrazzo Medinblu Hotel, un luogo che, come le storie raccontate, unisce l’eleganza e la bellezza. L’evento sarà presentato da Benvenuto Marra e il reportage fotografico sarà curato da Alfredo Muscatello, per immortalare ogni momento speciale della serata. La comunicazione e la grafica sono state realizzate da Vincenzo Evoli.

“Vi racconterò due storie su un palcoscenico di donne evolutosi come una costellazione piena di persone speciali che sanno lasciare il segno in tutto ciò che fanno”, dice Laura Pizzimenti. “Essenza come il riassunto di una vita, di un percorso di una evoluzione, di un sogno, di un CAMMINO”, afferma Paola Redi. Un’occasione imperdibile per chi desidera entrare in contatto con l’essenza della vita e dell’evoluzione personale attraverso le esperienze e le storie di due donne che hanno saputo tracciare un cammino di successo, cambiamento e crescita.